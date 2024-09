Klopp ritorna al Borussia Dortmund: in panchina per l'addio di due leggende

Einen Tag vor dem Abschiedszczspiel von Kuba und Piszczu haben die Beiden in Dortmund-Brackel zum Abschlusstraining eingeladen. Mit dabei: Jürgen Klopp, Nuri Sahin, Neven Subotic, Felipe Santana und viele mehr!



Schaut rein:

Sorpresa al centro d’allenamento del Borussia Dortmund. Nella giornata di ieriha fatto visita al suo vecchio club, dove ha conquistato il cuore di tutti e ha scritto la storia prima di trasferirsi ad Anfield per sedersi sulla panchina del Liverpool. Il tecnico, senza squadra a partire da quest’estate dopo l’addio ai Reds, è tornato in Germania e siederà sulla panchina dei gialloneri per il match di addio di, calciatori che ha allenato durante la sua esperienza alla guida del BVB.- Jurgen Klopp ha visitato ieri il centro sportivo del Borussia Dortmund. Il club giallonero ha immortalato il ritorno del tecnico di Stoccarda attraverso immagini pubblicate sui social, che hanno subito attirato l’attenzione dei tifosi.Lukasz Piszczek e Kuba Blaszczykowski daranno l’addio al calcio oggi al Signal Iduna Park. Jurgen Klopp non poteva mancare all’appuntamento per omaggiare due pilastri di quel Borussia Dortmund che vinse il campionato tedesco, una Coppa di Germania e perse una finale di Champions all'ultimo secondo contro il Bayern Monaco.Oltre a Klopp, a Dortmund ci saranno anche Mats Hummels, nuovo difensore della Roma, il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan. Non poteva mancare l’attuale allenatore del Borussia, Nuri Sahin, e altri calciatori che hanno militato in quella squadra come Schmelzer, Dede, Santana, Valdez, Durm e Brandt.Jürgen Klopp ha allenato il BVB tra il 2008 e il 2015. In questo periodo ha vinto due volte il campionato (2011 e 2012), una volta la DFB Pokal (2012) e ha portato i gialloneri alla finale di Champions League nel 2013 (1-2 contro il Bayern Monaco). Nella sua ultima stagione, ha perso la finale di DFB Pokal contro il Wolfsburg nel 2015.