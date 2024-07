Koke: "Grazie Morata, ma abbiamo bisogno di gente concentrata al 100% sull'Atletico"

Getty

, centrocampista e bandiera dell'Atletico di Madrid, ha rilasciato una lunga intervista a Marca, nella quale si è soffermato anche sull'ormai ex compagno di squadra Alvaro Morata, ufficialmente un nuovo giocatore del Milan:"Gli dico grazie per il lavoro svolto in questi anni. È un peccato perché con lui ho un rapporto molto buono e molto stretto da quando abbiamo iniziato quando eravamo piccoli. Gli auguro il meglio. Dopodiché, abbiamo bisogno di persone che vogliano stare all’Atleti, che siano concentrate al 100% sul club per competere e vincere. E se qualche compagno di squadra non è, come ha fatto lui, che ha alzato la mano e ha chiesto alla società di andarsene, non succede nulla. Cercheremo di portare un altro compagno di squadra che sia pronto al 100% per competere".

"È vero che la gente si concentra di più su Álvaro. È un peccato, ma è la realtà. Ha vissuto momenti molto difficili qui e in Nazionale, e sono sicuro che li abbia vissuti anche in Italia perché alla fine tocca a tutti, ma qui in Spagna ne soffre. Sono andato a mangiare con lui e ha sentito mille storie di persone che gli hanno detto di tutto. È un peccato, ma è così, è la realtà, è il prezzo che purtroppo spesso dobbiamo pagare. E c'è chi lo sopporta di più e chi lo sopporta di meno".

"Parlavamo quasi ogni giorno per incoraggiarlo. Gli ho detto di tirarsi su, che mancava poco e che ero sicuro che avrebbe alzato la coppa, che è un sogno che ha ogni giocatore che ha indossato la maglia della Spagna o che non ne ha avuto la possibilità, e che era vicino. È così che ha cercato di motivarlo a poco a poco finché non è riuscito a raggiungerlo. Penso che sia qualcosa di spettacolare, non solo per lui, ma per tutti gli spagnoli, che la squadra sia riuscita a vincere un'altra volta, non solo con la generazione 2008-2012".