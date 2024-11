Koopmeiners: "Che delusione saltare l'Europeo!"

Getty Images

, centrocampista dellae della nazionale olandese, dal ritiro dell'Olanda parla ai microfoni della Federazione olandese. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista bianconero riportate da Sky Sport: "Mancavo da un po'. Alcuni ragazzi li avevo già visti sfidandoli in campo ma è una gran bella sensazione tornare. Saltare l'Europeo è stata una grandissima delusione che ha bruciato per un bel po'. Ovviamente ho continuato a seguire la Nazionale restando in contatto con qualcuno e guardando tutte le partite quindi continuavo a pensare all'Europeo, ma sono felice di essere di nuovo qui".

Koopmeiners in questa stagione ha disputato 11 partite con la maglia della Juventus, dopo essere stato acquistato in estate dall'Atalanta per 60 milioni di euro. Il classe 1998 finora ha giocato per 829 minuti con i bianconeri, senza ancora riuscire a fare gol. L'ultima presenza di Koopmeiners in nazionale risale al 22 marzo, nel match Olanda-Scozia 4-0. Per Koopmeiners il bilancio con la nazionale dei Paesi Bassi è di 21 presenze e 2 reti.