AFP via Getty Images

è una delle sfide della quarta giornata della fase campionato di Champions League. Su Calciomercato.com, l’analisi di tutti gli episodi da moviola.Team bosniaco per la partita, che sarà diretta da Irfan Peljto, coadiuvato da Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo. Quarto ufficiale Luka Bilbija, VAR Dennis Higler (Olanda), AVAR Tomasz Kwiatkowski (Polonia).Conceicao taglia verso il centro, cadendo a terra in area di rigore sul contatto con André. Punito l'intervento del capitano dei francesi, anche se, dalle immagini, sembra che l'esterno portoghese di Thiago Motta accentui la caduta. Nessun intervento da parte del VAR, decisione di campo

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Cabal vede partire Yildiz alle spalle di Mandi e lo serve, cross basso per l'inserimento a rimorchio di Koopmeiners che batte Chevalier, ma si vede annullare un altro gol per l'offside del numero 10 bianconero in avvio di azioneErrore in uscita di Diakité, ne approfitta Yildiz per servire Vlahovic. Palla a rimorchio per Koopmeiners che insacca col destro, ma il serbo era partito in netta posizione di fuorigioco