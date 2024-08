Koopmeiners, trattativa pazzesca: la Juventus offre 59 milioni e l'Atalanta dice no. Cosa può succedere adesso

GIUNTOLI AL LAVORO

La Juventus, nella persona del ds Cristiano Giuntoli, continua a lavorare per cercare di sbloccare la situazione e per regalare Koopmeiners a Thiago Motta, mentre l’Atalanta rimane ferma nella sua posizione, rimandando ogni possibile evoluzione della questione alle battute conclusive del mercato, con tutti i rischi del caso, sia per chi vuole comprare che per chi (non) vuole vendere, se non alle sue condizioni.

