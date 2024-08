Getty Images

Infortunio Weah, quante e quali partite salta con la Juventus

10 minuti fa



Nel 3-0 della Juventus al Como nella prima giornata di campionato c’è stata anche la firma di Timothy Weah, che ha segnato il primo gol in bianconero con un tiro preciso che sbatte sulla traversa e finisce oltre la linea. L’americano ha segnato il gol del raddoppio nei minuti di recupero del primo tempo, rimanendo in campo nonostante avesse sentito dolore dietro alla coscia destra prima di essere sostituito dal classe 2003 Nicolò Savona all'intervallo.



QUANTE E QUALI PARTITE SALTA WEAH CON LA JUVENTUS - Gli esami approfonditi svolti il giorno dopo la gara col Como hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Un infortunio che dovrebbe tenerlo fermo per circa 15/20 giorni facendogli saltare la trasferta di Verona in programma il 26 agosto alle 20.45 e la sfida casalinga con la Roma del 1º settembre alla stessa ora; salvo imprevisti, Weah dovrebbe rientrare in Juve-Empoli del 15 settembre alle 19, prima partita dopo la sosta per le nazionali.