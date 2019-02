L'avventura in Germania di Dawid Kownacki non sta andando come sperava il centravanti polacco. Dopo le dichiarazioni che avevano fatto discutere a Genova, in cui il centravanti dichiarava di "Voler lasciare la Sampdoria e non tornare mai più", il club blucerchiato ha deciso di accontentare il giocatore, dando il suo assenso per il trasferimento al Fortuna Dusseldorf. La Samp aveva spinto per una soluzione in Serie A (Cagliari o Empoli) ma la volontà del calciatore è sempre stata quella di trasferirsi in Bundesliga, senza prendere in considerazione altre opzioni.



Ora però Kownacki non trova spazio al di là delle Alpi. Al Fortuna ha giocato soltanto 15 minuti in Bundesliga, e 34 in Coppa di Germania. Il suo allenatore per di più ha analizzato così il suo mancato impiego: "Dovrà avere pazienza, non ha altra scelta" ha detto il tecnico tedesco Funkel. "Devo riflettere su alcuni aspetti tattici, Kownacki si allena con noi da solo tre settimane. E' poco tempo, prima deve imparare ad inserirsi nei meccanismi della squadra. E' arrivato quando noi avevamo già concluso la preparazione, e non è pronto, non ha nemmeno potuto giocare un'amichevole".Funkel però evidenzia anche alcuni aspetti positivi di Kownacki: "E' un buon giocatore e si vede, quando capirò che sarà arrivato il suo momento lo farò partire titolare".