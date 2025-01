Kvaratskhelia debutta col PSG: l'ex Napoli è titolare con Donnarumma nella sfida contro il Reims

. L'attaccante georgiano, prelevato nei giorni scorsi dal Napoli per 70 milioni di euro,valido per la 19esima giornata di Ligue 1. Tra i titolari della formazione campione di Francia trova spazio tra i pali ancora una volta Gianluigi– accostato all'Inter per la prossima stagione negli ultimi giorni – mentre si rivede sulla linea offensiva, completata da Gonçalo Ramos, anche Ousmane Dembelé, rimasto ai box in occasione della vittoria in Champions League contro il Manchester City in settimana., quando la squadra allenata da Antonio Conte superava di misura il Venezia (rete di Raspadori) col georgiano in campo fino al 75°. Poi due match saltati per un leggero problema fisico contro Fiorentina e Verona, che hanno preceduto l'inizio della trattativa tra Paris Saint-Germain e Napoli per definire il trasferimento in Francia del classe 2001, che ha sottoscritto con la sua nuova squadra un contratto fino a giugno 2030 a 11 milioni di euro a stagione.