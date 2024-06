Kvaratskhelia: "Sogno la maglia di Cristiano Ronaldo"

AFP via Getty Images

, esterno d'attacco dellae del, parla alla vigilia della sfida con il Portogallo, decisiva per le sorti della nazionale georgiana agli Europei.- riporta l'Ansa -. Non sono in ansia perché è sempre stato un mio sogno giocare contro Cristiano Ronaldo. Sì, spero che vinceremo e che Ronaldo mi regali la sua maglia"."Sarà una partita difficile - continua - ma,del Portogallo, visto che loro sono già qualificati. Pensate solo che molte persone pensavano che non ci saremmo qualificati per l'Europeo e invece eccoci qui:, e anche se hai l'1% di possibilità, devi sfruttarla. Cercheremo di scrivere un'altra pagina nella nostra storia".

Secondo il 23enne esterno del Napoli, in Germania la Georgia "ha dimostrato di non essere venuta per fare del turismo. Quanto a me, non ho ancora mostrato il meglio di me stesso e spero di farlo contro il Portogallo".