", si dovrebbe leggere più o meno così (e scrivere più o meno così,). Significaed è una delle parole che ben si collega al profilo del giovane giocatore che andiamo a presentarvi in questa rubrica dedicata aia quelli che potrebbero sfruttare i prossimi Europei come unper sfondare nel calcio che conta. Uno di questi ce l'ha fatta senza Europei, è Kvicha, scoperto dae fautore dellodeldi un anno fa. Il georgiano ha un fratello di sangue che spopola nei video che circolano sui social (si muove come lui, gioca come lui e chissà magari farà carriera come lui) econ cui si trova a meraviglia. Si tratta di Georges. L'intesa tra i due attaccanti è simbiotica, come dimostrato nell'ultima uscita della squadra di. Contro ilsu questa corrispondenza di amorosi sensi laha costruito la

- Se del giocatore del Napoli sappiamo più o meno tutto però, dell'altro si sa poco. Più volte è stato vicino a raggiungerlo in: ci hanno pensato, con intensità diversa, lo stesso, ma ancheMikautadze però ha continuato una carriera da underdog, da quelli un po' sottovalutati, da quelli in cui nessuno ci crede fino alla fine.in realtà ci aveva creduto, comprandolo nella passata stagione: è finita male per lui e per il club che ha chiuso una delle sue annate peggiori nella storia. Mikautadze però è ancora giovane - è un- e ha tutto il tempo per rialzarsi, anzi l'ha già fatto.

- Gran parte della sua carriera, Mikautadze l'ha spesa in, lì dove è nato. LMamma Latia, papà Lasha, sorella maggiore e fratellino si stabiliscono a. Inizia a giocare a, piccolo club del quartiere, quando è ancora minorenne. Passa poi all’, la sua squadra del cuore, affiliata al Gerland. Sventola a centrocampo il telo della Champions nelle grandi serate europee del Lione di, crede di giocare per sempre con l'OL. Così non sarà. Viene infatti, allontanato nel 2015:il ragazzo non si farà e deve trovarsi un'altra squadra. Ripiega sulun piccolo club in cui passa un biennio. Poi arriva la chiamata del. In Lorena ne sanno: hanno pescato talenti comelo vogliono e lo prendono.

Lo fannoMikautadze però è ancora troppo giovane, troppo acerbo. Deve farsi le ossa eQui, nella stagione 2020-2021, a 20 anni, esplode. Segna 19 gol in 21 partite di campionato, fondamentali per lain Jupiler League, la massima serie. Il georgiano la gioca anche, essendo stato confermato il suo prestito in Belgio, e contribuisce alla salvezza dei suoi.L'exploit ormai è un dato di fatto. La Georgia lo convoca in nazionale,Re Giorgio torna e fa il fenomeno: mette assiemecontribuisce al 69% dei gol totali della squadra, si laureadella Ligue 2,e conquista la

È tempo che spicchi il volo, deve aver pensatonella scorsa estate. Dopo la sua miglior stagione in carriera, gli olandesi lo prendono, lo paganoe sentono di avere in pugno il nuovo Shota, anch'egli georgiano e bandiera del club con cui ha giocato 125 partite e segnato 72 gol. Qualcosa, anzi tutto, però va storto.. Mikautadze inizia il 2023/24 al Metz, facendo 2 gol e un assist nelle prime tre stagionali. Si trasferisce ad Amsterdam e spegne la luce.Quello di Mikautadze è sembrato fin da subito un acquisto strano, lontano dai soliti parametri di una squadra che sui giovani talentuosi ci punta sì ma di solito facendoli crescere nel proprio vivaio e non andandoseli a prendere nella seconda serie francese. Un matrimonio particolare, stravagante, di quelli che finiscono subito e ti chiedi che senso ha avuto celebrarli.ma, avendo già giocato per due club, non c'è alternativa:

Arriva in una squadra sull'orlo del precipizio, conLa riacciuffa lui da solo per i capelli. Segna, da gennaio a giugno 2024,Porta il Metz al, fa retrocedere al suo posto ile porta i suoi agli. Nel doppio confronto coi verdi segna anche, ma è l'ASSE a meritarsi la promozione. Un'altra stagione in Ligue 2 non è possibile, tornare all'Ajax anche meno.Gli Europei ne aumenteranno la valutazione (che già è), chi lo vuole si metta in fila. Ci sono le inglesi (piace da un paio d'anni a), c'èche stravede per lui e chissà vorrà provare a portare anche lui a, ci sono soprattutto le francesi. Illo vede come l'erede di, ilcome quello di. Al suo agente Alain Migliaccio sono poi arrivate telefonate anche dale dalma il telefono è acceso e ne arriveranno delle altre. C'era in campo anche lui, a marzo, quando la Georgia si è qualificata per la prima volta agli Europei. Con la nazionale ha segnatoSagnol stravede per lui e ne ha parlato così: “È un giocatore di talento. Il motivo per cui sta facendo passi da gigante un po’ più tardi è perchéOra sta comprendendo l’importanza del duro lavoro per raggiungere il successo.

Attaccante mobile, tecnico, può giocarema ha disputato molti minuti anche da a. Giocatore atipico per molti versi,: parte da lontano, palla al piede. Calcia e segna con entrambi, anche dalla distanza. Tra le sue doti migliori ci sono l'imprevedibilità, l'abilità nei dribbling e un tiro preciso, sommato a un buon senso del gol.Ha iniziato a giocare da ala sinistra - rientrando sul destro, come Kvara del quale è un anno più vecchio - prima di accentrarsi e diventareQuando segna mima spesso degliper sottolineare di guardare bene cosa riesce a fare su un campo da calcio. In Francia lo paragonano a, ha come idoli. Del primo ha imitato spesso l'esultanza. "Ne ammiro la capacità di lavorare duro per migliorarsi, nonostante l’età", ha detto. Col secondo invece ha calcato lo stesso campo una volta, anche se per poco. Era il suo debutto nelle qualificazione ai Mondiali: di queldel 25 marzo 2021 conserva ancoraDa idolo a collega in pochi anni. Se Kvaratskhelia ha messo la Georgia sulla mappa del calcio mondiale, ora Mikautadze vuole completare l'opera.