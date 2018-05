La corsia sinistra del Milan per la prossima stagione ha già un titolare e una riserva: il primo è Ricardo Rodriguez, arrivato l’anno scorso dal Wolfsburg, il secondo è Ivan Strinic, che oggi ha dichiarato di aver firmato un contratto triennale coi rossoneri. Scelte prese, dunque, in vista della prossima stagione.Al momento nel 4-3-3 di Rino Gattuso non c’è un vero e proprio titolare., ma solo sulla carta. Nella prima stagione in rossonero, il classe 1994 ha disputato solo 5 partite tra qualificazione all’Europa League e campionato. La rottura del legamento crociato del ginocchio e il successivo intervento al ginocchio in seguito a un problema accusato in allenamento hanno costretto Conti a vedere dalla tribuna o dalla televisione i suoi compagni per tutta la stagione., apprezzandone le qualità, ma senza testarlo in partita., al Milan è chiamato a giocare nei quattro di difesa: più compiti difensivi, meno spazio per rendersi pericoloso nella fase offensiva.Quel campo che Conti ritroverà tra settembre e ottobre, nella migliore delle ipotesi. “Il recupero sta procedendo benissimo, alla grande". Così a MilanNews, agente del terzino. "E’ con il morale alle stelle, i tempi di recupero sono quello giusti. Per il ritiro estivo sarà quasi pronto per iniziare l’attività, è molto contento e non vede l’ora di iniziare con la squadra., per inizio settembre Conti è pronto, al massimo metà settembre”. Grande ottimismo da parte dell'agente, ma anche prudenza per il Milan, che non vuole correre alcun rischio. Aspettando Conti,- Calabria è reduce da una prestazione negativa con l’Under 21 di Di Biagio: ha regalato i primi due gol al Portogallo con due brutte disattenzioni. In generale,. “A Calabria dobbiamo fare molta attenzione, dopo una partita dura ha bisogno di riposo, altrimenti rischia di fermarsi.. Calabria in stagione si è spesso fermato per affaticamenti muscolari e non ha mai dato l’impressione di poter essere il titolare indiscusso del Milan di Gattuso: è chiamato al salto di qualità l'anno prossimo dopo le 21 partite in campionato del 2017/18.Col Verona è tornato al gol che mancava dal 2015, ma quello potrebbe essere stato anche l’ultimo in rossonero., tra cui i Los Angeles Galaxy dell’amico Ibrahimovic. Dal Milan non sono arrivati segnali per rinnovare il contratto in scadenza nel 2019 e dunque non è da escludere un addio estivo. In attesa del recupero di Conti, di conoscere il futuro di Abate e di capire se Calabria riuscirà a fare il salto di qualità definitivo,@AleCosattini