Dopo i no di Allegri e Mourinho, c'è un altro allenatore di Serie A che è poco attratto all'idea di andare a lavorare in Arabia Saudita:. Neanche il primo ministro saudita è riuscito a fargli cambiare idea: l'ha contattato personalmente, ma Rino continua a scuotere la testa.- Gattuso vorrebbe rimanere in un calcio di livello per riscattarsi dopo l'ultima esperienza difficile al Valencia. La destinazione Arabia Saudita al momento non è stata presa in considerazione nonostante il pressing,. In questi mesi sono arrivate anche altre chiamate dall'Europa, finora non ce n'è stata nessuna che l'ha spinto a iniziare una nuova avventura. Il campo gli manca, ma preferisce attendere e fare la scelta che riterrà più giusta.- Oltre all'ultima esperienza, Gattuso aveva già allenato all'estero: prima il Sion in Svizzera, da febbraio a maggio 2013, poi dall'agosto al dicembre 2014 è stato in Grecia sulla panchina dell'Ofi Creta, dal quale ha dato le dimissioni dopo pochi mesi. Ora c'è una porta aperta sull'Arabia Saudita, ma Rino potrebbe chiuderla presto.