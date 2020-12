Intervistata dalla BBC Stephanie Frappart l'arbitro donna che ha diretto una gara di Champions League maschile (Juve-Dinamo Kiev) ha parlato del suo ruolo e dell'esempio che dà alle giovani ragazze che vogliono intraprendere questa carriera.



MODELLO - "So di essere un modello per molte donne, e questo mi fa piacere"



BOLLA - "Non ho social media e non ho mai letto i giornali su di me: mi creo una bolla. So che nel calcio tutti parlano di quel che ha fatto l'arbitro,e allora ignoro tutto. Preferisco così."



ARBITRI DONNE - "Le giovani donne guardano il calcio alla TV, quindi so che se sono qui in campo possono vedere che è possibile. Questa è una situazione che aiuterà alcune ragazze a iniziare ad arbitrare. So di avere un ruolo in questo, ma non spingo piu' di tanto su questo tasto, perchè le donne sono libere di decidere".