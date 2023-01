Gentile Procuratore,leggo con sgomento in ogni dove elogi a Criscito che torna al Genoa e si accontenta di guadagnare duemila euro al mese con posto assicurato a fine carriera come allenatore rimanendo con il Genoa Calcio.Non capisco tutto questo complimentarsi con il calciatore quando dovrebbe essere lo stipendio corretto per tutti i calciatori che, ricordiamolo, "lavoreranno" al massimo due ore al giorno.Con la consapevolezza di risultare moralista, di sinistra (sempre che esista ancora) e controcorrente, non posso starmene zitto soprattutto se penso ai guadagni indecenti che percepirà il noto Cristiano Ronaldo nei prossimi anni.La normalità è Criscito, l'assurdità è Ronaldo! Erminio di Ascoliper trovare nel mezzo la vera verità.In più occasioni, in questa rubrica è stato evidenziato che iche hanno diritto - come tutti i lavoratori - a percepire un minimo salariale, e questo è il caso del calciatore Criscito che, essendo a fine carriera, ha concordato con la società di ricevere mensilmente l'importo minimo riconosciuto dalle norme del calcio ai calciatori di serie B.non tanto se rapportato al valore del calciatore (indiscutibile, seppure a fine carriera), ma a quello del Campionato in cui è andato a militare nonostante si cerchi di farlo credere competitivo tanto quanto un campionato europeo.Dicevo la verità sta in mezzo. I calciatori non lavorano due ore al giorno solamente e il loro talento produce un effetto domino che fa incassare tanti quattrini a tante persone e che si chiama business! Unico rimedio ipotizzabile per non far storcere il naso a nessuno potrebbe essere quello di fissare dei tetti massimi ai salari, così come avviene in certe federazioni.Ma ora passo la palla agli utenti di: quanto dovrebbero guadagnare i calciatori professionisti mediamente?