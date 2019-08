A due settimane dalla fine del mercato, il Milan deve stringere per portare in Italia Angel Correa. I rossoneri hanno da tempo l'accordo con il giocatore argentino ma manca ancora l'intesa con l'Atletico Madrid. In attesa di provare a limare la distanza, la squadra di Simeone oggi debutta nella Liga alle 22 in campionato contro il Getafe e alla vigilia della gara il Cholo in conferenza ha ammesso di sperare nella permaneneza di Correa.



NON CONVOCATO - Oggi, però, l'allenatore dovrà fare a meno dell'attaccante, che dovrà scontare la squalifica dopo l'espulsione rimediata nell'ultima giornata della stagione scorsa contro il Levante. Correa non è nella lista dei convocati dell'Atletico e rimarrà a riposo in attesa di capire il suo futuro.



LA STRATEGIA - Nessuna accelerata in questi ultimi giorni da parte del Milan, i rossoneri hanno preferito che il giocatore scontasse la giornata di squalifica in Spagna per poi essere disponibile fin da subito se dovessero riuscire a chiudere la trattativa per il suo arrivo.