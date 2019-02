Ilnon ha mandato giù i due articoli cheha dedicato nei giorni scorsi ai. In particolare, non gli è piaciuta la chiusura dell'articolo, in cui ci si chiedeva se per casoSicché ha voluto rilasciarepubblicata nel pomeriggio di oggi, per dire la propria. Ha cominciato col(anzi, come trascrive il giornalista, “io non centro”). Caso esemplare diPerchéInoltre, Renzetti associa il nostro Pippo Russo a. E a proposito di ciò gli raccomandiamo serenità e cautela. Certi giudizi vanno pesati per bene. Ma la cosa davvero notevole, nelle parole di Renzetti, èE questa è una notizia. Nei suoi articoli Pippo Russo aveva avuto cura di spiegare chePerché, con la quale ufficialmente non aveva nessun rapporto.attraverso la holding, e che da Pippo Russo è stato interpellato nei giorni che hanno preceduto la pubblicazione degli articoli. E invece Renzetti dice chiaramente a Ticinonews cheE aggiunge che il presidente e proprietario del Genoa ha spesoChiamasiIl signor Renzetti Angelo se la può appuntare sul calendario, e mostrarla orgoglioso ai nipoti quando sarà il momento.