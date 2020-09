appena per sbrigare una faccenda didattica costruita preventivamente a tavolino e che quindi tutti sapevano come sarebbe andata a finire. Losi esprime in un italianoproprio come facevano i pellerossa americani nei western di Johne cioè usando i verbi all’infinito. Il collegio dei professori abbozza e lo osserva compiaciuto. Già, lui non è un esaminando qualunque.. Sicché va promosso ad ogni costo altrimenti “Potremmo passare dei guai molto seri”. Questa è una delle tante frasi incriminate e sconvolgenti pronunciate dal rettore dell’ad uno dei suoi colleghi prima dell’esame di italiano che avrebbe permesso al calciatore di ottenere il via libera per venire a giocare in Italia.e i personaggi che si trovano coinvolti, è ampiamente documentata dalle intercettazioni telefoniche che si trovano nelle mani dellaincaricata delle indagini e preposta a richiedere il rinvio a giudizio dei colpevoli. Sono cinque, al momento, gli indiziati ovvero i vertici di quello che a livello internazionale è sempre stato giudicato come uno tra gli Atenei più prestigiosi e seri. In testa il rettore, Giuliana Grego, e a seguire i professori Simone, Stefania, Lorenzoe CinziaOvviamene non penso proprio abbiano concertato la truffa da soli e quasi certamente avranno ceduto alle pressioni di un, chiamiamolo così, mandante il cui nome ci auguriamo possa venir svelato dall’inchiesta giudiziaria. Ma, anzi assolutamente, è che il corpo docente di un Università come famosa abbia anche soltanto pensato a priori di poter. Il nostro, purtroppo, è sempre stato il Paese delle raccomandazioni e delle vie traverse per raggiungere determinati obbiettivi.Ma io sono convinto che un fatto del genere non si sarebbe verificato oggi neppure in quei Paesi dell’Africa dove le dittature vanno di pari passo con la corruzione. A questo punto la rimozione, dopo l’’immediata sospensione, dei docenti sotto inchiesta è il minimo che ci si possa attendere.