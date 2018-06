Il fuoco delle polemiche di Serbia-Svizzera non accenna a spegnersi, ora la FIFA ha deciso di prendere in mano la situazione: l'organo di governo e controllo disciplinare della federazione mondiale ha infatti deciso di aprire un'indagine sulla partita, con tre diversi capi d'accusa.



Il primo contro Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri e la loro esultanza con il gesto dell'aquila bifronte, simbolo dell'Albania, per le tensioni politiche pregresse con la Serbia.



Il secondo procedimento disciplinare contro la federazione serba per i tifosi e i loro messaggi politici e offensivi nei confronti dei giocatori di origine albanese/kosovara.



Il terzo per il ct serbo Mladen Krstajic, che nel post-partita aveva criticato duramente l'arbitro Felix Brych per il mancato utilizzo del Var in alcune occasioni: "Non gli darei né il cartellino giallo né il rosso, lo manderei direttamente a L'Aia dove potrebbero metterlo sotto processo come hanno fatto con noi", in riferimento al processo svoltosi nella città olandese per i fatti accaduti nell'ex Jugoslavia.