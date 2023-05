Michel Pont, ex assistente della Nazionale Svizzera dal 2001 al 2014, ha parlato dell'annata di Mario Balotelli, ultimo in classifica con il suo Sion. "Certo che si potrebbe dire che ci sono degli zombie in squadra, ma non lo sono. Ce n'è uno che distrugge tutto, questo è Balotelli. Non è possibile avere un capitano che distrugge l'umore, personalmente non ce la faccio più con questo Balotelli. Non puoi prendere in giro un'istituzione".