Una brutta storia arriva dalla Repubblica Ceca. L’ex nazionale Adam Hlousek ha fatto perdere le sue tracce dopo aver contratto milioni di debiti, anche con i suoi compagni di squadra. Giocatore di buon livello, con esperienze allo Slavia Praga e Legia Varsavia, ma anche con Kaiserslautern, Norimberga e Stoccarda in Germania, Hlousek è attualmente al Trinity Zin, club che gli paga circa 100mila corone al mese, con il quale però non gioca da settembre e non si fa vivo dal 2022.



La sua vicenda è stata resa nota proprio dall'allenatore di questa squadra, Pavel Vrba. "Non viene qui dall'inizio dell'anno. Non so se sia a letto malato o su una spiaggia in Brasile. Qualcuno lo sta cercando”. Il Trinity ha deciso per questo motivo di sospenderlo, dopo che nelle ultime gare c’erano alcuni suoi creditori ad aspettarlo nel parcheggio dello stadio.



Secondo quanto raccolto dalla stampa ceca, Adam Hlousek ha un debito totale di oltre 21 milioni di corone ceche, circa un milione di euro da dare a una lunga lista di compagni ed ex. Tra questi Ondrej Celustka dello Sparta Praga che gli ha prestato più di 300.000 euro o Kasper Hämäläinen del Legia Varsavia, con cui il debito è di circa 224.000 euro.