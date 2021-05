L’identità di genere è diventato un argomento di grande rilievo all’interno della società odierna, un tema su cui l’opinione pubblica esprime diversi pareri. Ma con queste parole a cosa ci si riferisce?



Secondo la letteratura scientifica, con identità di genere si allude all’identificazione o al senso di appartenenza che un individuo esprime verso un genere.



A questa espressione viene spesso accostato il termine genderfluid, tradotto dall’inglese come fluidità di genere e riguarda tutti gli individui che non si limitano a identificarsi strettamente con un genere (maschile o femminile) bensì esplorano la propria interiorità in molteplici aspetti.



Tale libertà espressiva, che vede un esempio nell’utilizzo di pronomi personali per descriversi, spesso viene limitata nel quotidiano ma i social network, un ecosistema ideale in cui poter esprimere sé stessi, hanno accolto in maniera diretta quest’esigenza ed apporteranno una grande novità che renderà felici diversi utenti.



Tra i primi a muoversi in questa direzione è stato Instagram, il quale con il prossimo aggiornamento permetterà ai propri iscritti di inserire in una sezione distinta del profilo il proprio pronome di genere, potendolo cosi comunicare al proprio fandom. Inoltre, l’utente potrà decidere se rendere noto il contenuto soltanto a coloro che segue o diversamente non ponendo alcun limite.



Quest’iniziativa verrà replicata anche da un altro social della famiglia Zuckerberg come Facebook, una netta posizione su una questione di grande rilevanza e sulla quale si alimentano diverse idee, spesso in contrasto tra di loro.