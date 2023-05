Si è visto di meglio, ma anche di peggio. L’, che batte il(4-2), dopo essere transitata da un comodissimo 3-0 ad uno spinoso 3-2, non è bella e, per la prima mezz’ora e gli ultimi venti minuti, nemmeno troppo convincente. Però,: Juve agganciata al secondo posto (l’Inter ufficialmente è terza, ma sono dettagli),anche grazie alle sconfitte di Atalanta e Milan,(doppietta)(Bastoni e Darmian sono entrati a meno di un quarto d’ora dalla fine, Gosens ha fatto tirare il fiato a Dimarco),. Se nella semifinale di ritorno di Champions, contro il Milan, va come deve andare,. E chissà che il 10 giugno, notte della finale di Champions, Simone l’incompreso non sappia tirar fuori un’altra delle sue partite perfette, come sono quelle secche. Ma ci sarà modo di parlarne.Per ora va riconosciuto che, seppur a fasi alterne,: con D’Ambrosio centrale di destra, De Vrij in mezzo e Acerbi, che è un titolarissimo, sul centro sinistra. In mezzo Bellanova, Gagliardini, Brozovic (chiaramente seconda scelta rispetto a Calhanoglu), Mkhitaryan (ha giocato un’ora) e Dimarco. Davanti Correa e Lukaku.. Intanto perché Dionisi e la sua squadra non avrebbero meritato la sconfitta. Poi, perché continuare a giocare per fare gol, quando si è sotto 3-0, è un titolo di merito. Significa che non si ha paura di prenderne altri.Si è segnato molto e(uno di Berardi e l’altro di Correa), quando si era ancora sullo 0-0,per fuorigioco di Laurienté e di Dimarco. Questo per dire che le reti sarebbero potute essere non sei, ma otto. Il Sassuolo ci ha provato prima e anche meglio (fragorosa una ripartenza Maxime Lopez, Berardi, Frattesi un attimo prima del vantaggio dell’Inter), ma poi, dall’altra parte,. Nella circostanza lo stava marcandoche, colpevole nella situazione specifica,, subentrato a Correa all’intervallo.Prima dello scoccare dell’ora di gioco, tutto sembrava deciso (3-0)., ancora di testa, su cross rispettivamente di Berardi e Rogerio.. Tanto che Bajrami (che aveva preso il posto di Laurienté) ha mancato il clamoroso pareggio al 78’. Per ristabilire le distanze, ma, forse, non esattamente i valori,, lanciato da Brozovic. Il suo sinistro (89’) ha chiuso la partita e spalancato l’entusiamso del popolo “bauscia”. Martedì è vicino e, con esso, l’inizio di un viaggio lungo e affascinante.