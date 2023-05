L'Inter si gode un Lukaku tornato in gran forma. Cinque gol e tre assist nelle ultime quattro partite, doppietta decisiva nella vittoria di ieri col Sassuolo. Un jolly in più nel mazzo di Inzaghi in vista del ritorno della semifinale di Champions col Milan in programma martedì sera.. Ricordiamo: in estate Lukaku è tornato all'Inter in prestito secco, negli accordi non c'è né diritto né obbligo di riscatto.- Se vogliono tenerlo a Milano dovranno sedersi a parlare con i Blues alla fine della stagione. Dalle parti di Londra però qualcosa è cambiata: l'allenatore che aveva dato l'ok alla cessione di Lukaku - Tuchel - oggi è sulla panchina del Bayern Monaco,. In questo momento il club inglese è ancora un cantiene a cielo aperto, ha quasi monopolizzato le ultime sessioni di mercato e l'idea è quella di fare una rifondazione.- Se Tuchel non lo vedeva proprio, Pochettino ha sempre avuto un debole per Lukaku. Quando era sulla panchina del Tottenham, l'allenatore argentino l'aveva inserito tra i 10 attaccanti più forti d'Europa mettendolo a confronto con Harry Kane.: Romelu è letteralmente innamorato di Milano e dell'Inter: "Possiamo ancora vincere due trofei" ha detto dopo il Sassuolo. Vuole farlo da protagonista, sa che questa può essere l'ultima stagione in nerazzurro.