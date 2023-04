L’che non ti aspetti batte 2-0 il Benfica e torna da Lisbona con la. Giusto, giustissimo così, perché la squadra di Inzaghi gioca la classica, che vale doppio pensando da un lato al valore degli avversari e dall’altro al momento difficile che stavano attraversando i nerazzurri., in cui aveva sempre segnato almeno uno dei 28 gol totali, sette dei quali alla Juventus., in cui aveva perso tre volte consecutive in campionato, pareggiandone altre tre tra campionato e coppe. Proprio nella serata più rischiosa e impegnativa, invece, la squadra scivolata per la prima volta al quinto posto in Italia, fa due passi avanti per entrare tra le prime quattro in Europa, tornando a vincere con lo stesso punteggio dell’ultima volta il 5 marzo scorso contro il Lecce.In attesa di capire perché non gioca così anche in campionato, dove ha già perso dieci partite, bisogna elogiare l’Inter perché stavolta affronta gli avversari con la giusta concentrazione, senza concedere spazio al Benfica che infatti in tutto il primo tempo ha soltanto un’occasione per segnare quando, sfruttando un raro errore di Dimarco, costringe Onana a una istintiva respinta di braccio. Per la verità, perché l’unica vera occasione per segnare capita sui piedi di Acerbi che da fuori area sfiora la traversa. Troppo poco per passare in vantaggio, magrazie al grande lavoro dei centrocampisti, da capitantornato a dirigere alla perfezione il reparto tra lo scatenato Barella e il vivacissimo Mkhitaryan bravi a cercare sempre la verticalizzazione.Gli unici non all’altezza dei compagni sono i due attaccanti,, non perché siano serviti poco e male, ma perchémalgrado il grande lavoro di un grande Bastoni e Dimarco che chiudono e spingono sulla sinistra, mentrea destra ha qualche problema in più a tamponare su Grimaldo. Ma si tratta di dettagli perché l’Inter gioca da squadra, compatta in difesa e soprattutto sempre pronta a ripartire e per nulla appagata dallo 0-0 che comunque sarebbe un buon risultato.L’equilibrio del primo tempo viene spezzato all’inizio della ripresa grazie a un’azione tutta italiana doppiamente da applausi perché il gol è firmato da un colpo di testa disu cross da sinistra di un difensore,. Una coppiamai così dolce che apre la strada a una vittoria ancora più ampia, perché la pressione del Benfica è soltanto disordinata., perché per l’ultima mezz’ora il contemporaneo inserimento di Lukaku, Correa e Gosens rispettivamente al posto di Dzeko, Lautaro e Dimarco offre nuova benzina alla squadra. E non a caso l’Inter potrebbe raddoppiare quasi subito quando Bastoni replica il cross del primo gol, ma senza la deviazione decisiva di Dumfries il cui colpo si testa stavolta viene bloccato dal portiere.Il 2-0 è però soltanto rimandato e arriva grazie al Var che smaschera un tocco di braccio di Joao Mario su cross di Dumfries. Quanto basta per offrire ail pallone sul dischetto, prontamente scagliato alle spalle di Vlachodimos. E al resto provvede Onana che blinda il 2-0 proprio all’ultimo secondo. Con un arrivederci al Benfica per ritirare il biglietto della qualificazione tra una settimana a San Siro. In attesa di una semifinale tutta italiana e con un’italiana in finale.