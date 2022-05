IL TABELLINO

. Vincere a Udine, contro un’lanciatissima che, solo mercoledì, aveva travolto la Fiorentina in casa, non era un compito semplice. Invece, a parte una piccola sofferenza nel finale, i nerazzurri hanno realizzato un doppio vantaggio () già nel primo tempo per poi gestire con relativa tranquillità. Certo, sarebbe stato meglio non subire il gol di, a poco meno di venti minuti dal termine, ma nel complessoperché a dopo resteranno due giornate e se la situazione non si modificherà sarebbe estremamente difficile rimontare per l’Inter.. Ma l’Inter deve vincere sempre e anche questa condizione non è facile da sostenere. Un conto era farlo con un punto di vantaggio sul Milan (sarebbe accaduto se i nerazzurri avessero vinto a Bologna), un altro è riuscirci nella speranza che l’antagonista diretta abbia qualche inciampo., dove ha dimostrare di essere uscita dall’incidente di Bologna. Operazione riuscita con un approccio alla gara molto felice visto che, un elemento che si sta dimostrando determinante (aveva segnato anche a Bologna) e che ha finito per togliere pressione alla squadra. Il vantaggio è venuto da un calcio d’angolo battuto da(preferito ancora una volta a D’Ambrosio) e messo dentro di testa dal croato, un centrocampista che vede la porta e non solo su azione.Liberati dal peso oppressivo che poteva discendere dalla difficoltà di trovare l’1-0, gli interisti hanno rischiato qualcosa sulle iniziative disenza però affanni. Sarà stato perché in porta è rientrato, sarà perchéhanno montato una guardia attenta sugli attaccanti dell’Udinese (assente ancora Beto, fuori al 27’, infortunato, dentro), ma occasioni chiare i friulani non ne hanno avute. Poco prima della fine del tempo (36’), l’Inter ha articolato un’azione bellissima (Lautaro Martinez, Gagliardini, Barella, ancora Martinez) chiusa con un tocco dell’argentino e una respinta di Silvestri in mezzo all’area.. Si sa, infatti, che se il tiro fosse stato ribattuto solo dal palo, Lautaro avrebbe segnato ugualmente, ma il gol non sarebbe stato valido.L’Udinese, dopo aver sostituito Success, ha cambiato anche Arslan con, senza mutare tuttavia il 3-5-2 di Cioffi che si opponeva, anche con molti uomini dietro la linea della palla, al 3-5 -2 di Simone Inzaghi con(e non Vidal) al posto dello squalificato Calhanoglu. Quando i bianconeri avanzavano, l’Inter poteva ripartire in contropiede ed era semprea portare la minaccia. In un caso il croato ha sbagliato a non servire Barella o Lautaro. Nel secondo, ha sfornato un assist superbo ail cui tiro è stato ribattuto.. E’ nato da una punizione dal limite (Deulofeu) sulla quale Handanovic ha esibito una paratona. Poi la palla è finita a Udogie, svelto a servireSimone Inzaghi, ben lungi dallo spaventarsi, ha messoper Lautaro, Dzeko e Gagliardini (74’) e pochi minuti dopo (77’)per Dimarco. Due nuovi entrati (Correa e Vidal) hanno confezionato une qualche apprensione è arrivata, più che dagli attacchi sporadici dell’Udinese (qualche calcio d’angolo), dall’(dentro Gosens). L’Inter ha tenuto botta e portato a casa i tre punti. Il campionato è vivo e nessuno lo ha ancora vinto.Marcatori: 12' Perisic (I), 40' Lautaro Martinez (I9), 72' Pussetto (U)Assist: 12' DimarcoUdinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 22 Marì, 2 Perez; 16 Molina (73' 93 Soppy), 5 Arslan (46' 24 Samardzic), 11 Walace, 37 Pereyra (79' 8 Jajalo), 13 Udogie; 10 Deulofeu, 7 Success (27' 23 Pussetto). In panchina: 20 Padelli, 31 Gasparini, 4 Zeegelaar, 8 Jajalo, 17 Nuytinck, 25 Ballarini, 28 Benkovic, 30 Nestorovski, 93 Soppy. Allenatore: Gabriele Cioffi.Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco (77' 33 D'Ambrosio); 36 Darmian, 23 Barella (90' 8 Vecino), 77 Brozovic, 5 Gagliardini (74' 22 Vidal), 14 Perisic (88' 18 Gosens); 9 Dzeko (74' 19 Correa) 10 Lautaro Martinez (74' 7 Sanchez). In panchina: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 88 Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.Arbitro: Chiffi. Assistenti: Tolfo - Pagliardini. Quarto Uomo: Baroni.VAR: Banti. Assistente VAR: Volpi.Ammoniti: Pablo Mari (U), Pereyra (U), Vecino (I)