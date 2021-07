Sono passati 23 giorni dal momento in cui il Paris Saint Germain ha ufficializzato l'acquisto di Achraf Hakimi staccando l'assegno da 65 milioni (più bonus) a favore dell'Inter. Da alloraandando a scremare pian piano le varie candidature arrivate sulle scrivanie dei dirigenti nerazzurri. Oggi restano due i nomi più caldi la cui situazione contrattuale è altrettanto simile:L'Inter ha chiarito sia ad, agente del laterale spagnolo, che a, procuratore dell'esterno olandese, chedel loro cartellino. Né nell'immediato, né in prestito con obbligo di riscatto. L'unica formula che può essere proposta è quindi solo quella del prestito con al massimo l'inserimento di un diritto di riscatto preconcordato.Per questoche il lavoro dei due agenti riesca a sbloccare almeno una delle due piste. Per Bellerin Botines è pronto aal fine di chiedere l'addio e non portare il giocatore all'ultimo anno di contratto da scontento.con obbligo nonostante i due anni di contratto rimasti. Entrambi sono ampiamente graditi da Simone Inzaghi ed è quindi solo una questione di tempo. Quale pista si sbloccherà prima? L'Inter resta in attesa, ma vuole chiudere il prima possibile.