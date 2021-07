L'allenatore del Psv, ​Roger Schmidt, non usa mezze misure ed esprime con chiarezza un concetto importante: Malen e Dumfries vogliono andare via, quest'ultimo è seguito con grande attenzione dall'Inter.



"Vogliono andarsene. Era chiaro fin dall'inizio che avrebbero saltato alcune gare. Per loro è stata una buona stagione. Se alla fine rimarranno? Questo non lo sappiamo"