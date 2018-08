Non è un'idea di questi giorni, di queste ore., un affare complicatissimo e difficilmente realizzabile su cui il ds Piero Ausilio con tutta la dirigenza nerazzurra è concentrato in gran segreto da tempo. Un'idea prima, una tentazione poi, fino al diventare il Mister X di questi giorni svelato con il nome del miglior giocatore dell'ultimo Mondiale in Russia: sì, l'Inter ci sta provando davvero pur sapendo quanto sarà dura riuscire a portare a termine l'operazione.- Da settimane, l'Inter si è messa al lavoro perché. Modric ha aperto all'ipotesi nerazzurra, non è più entusiasta al Real Madrid visto il cambio in panchina da fedelissimo di Zidane (Lopetegui non sta lasciando un primo impatto indelebile) e i successi straordinari di questi anni che hanno appagato Luka. Insomma, Modric valuterebbe un'esperienza diversa anche perché il suo contratto fino al giugno del 2020 non è lunghissimo pur valendo circa 10/10,5 milioni all'anno netti, bonus compresi. Ma l'entourage del croato ha portato un gradimento all'idea Inter da parte di Modric, ecco perché è partito un discorso serio da qualche giorno con una trattativa che è entrata nel vivo.- Il problema principale ha un nome e un cognome:. L'Inter è pronta a fare un investimento serio anche sul contratto di Modric, convinta di avere agevolazioni sull'aspetto del cartellino; ma il Real Madrid non ha preso bene l'assalto a Luka e Florentino in particolare non vorrebbe assolutamente privarsi di un'altra stella dopo Cristiano Ronaldo. Da qui il muro alzato dal presidente del Real, non proprio uno scoglio semplice da superare. Non a caso, l'Inter si è data qualche giorno di tempo per insistere e cercare di compiere un clamoroso capolavoro di mercato in una campagna acquisti che ha dimostrato come nulla sia impossibile; altrimenti, Ausilio ha già in pugnoin prestito con diritto di riscatto a poco meno di 20 milioni di euro complessivi. Il cileno non è considerato un'alternativa, anzi; un grande colpo su cui l'Inter vuole contare, tutto pronto per stringere, ma finché c'è una porticina per Modric verrà fatto un tentativo.