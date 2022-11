, perché dopo la sconfitta di Torino, l’Inter era già lì a dover rincorrere anche il Bologna, sorprendentemente passato in vantaggio, e San Siro in certe situazioni sa come farti sentire a disagio., così ha fatto subito segno ai suoi di tornare a centrocampo per ricominciare a macinare gioco.frontali rispetto allo spettacolo.Cross di Dumfries deviato dalla destra, il pallone si alza a campanile e carico d’effetto inizia la parabola discendente.invece ha le spalle larghe del campione, guarda il pallone scendere, fa due passi indietro e si, con Skorupski proteso in tuffo. San Siro non si contiene ed esplode in un boato, l’Inter si rialza e per la prima volta in stagione, dopo essere passata in svantaggio, recupera e vince. Partendo da coraggio e bellezza, la sintesi del gol di Dzeko.Sotto quella stessa curva,con quella rovesciata contro la Roma. Da quel momento, alle pendici della Nord, sono stati realizzati tanti bellissimi gol, maUna rete speciale, quella del bosniaco, che lo lancia al secondo posto dei goleador più anziani dell’Inter dell’Inter.Un record che per stessa ammissione di Dzeko si può anche battere, perché il rinnovo con l’Inter è vicino e le forze sono quelle giuste per continuare ad alti livelli anche il prossimo anno, magari con una gestione diversa delle energie.E in quanto a Dzeko, è immediatamente rinato dopo il passo falso di Torino, partita da cui era uscito con le ossa rotte per la grande chance sprecata. Ma Edin non muore, altro che “Cigno”, lui è la fenice di Sarajevo: sa rinascere dalle sue stesse ceneri.