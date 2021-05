nel giorno della festa dei tifosi fuori San Siro i nerazzurri in campo oltre a riempire il cuore dei supporters di felicità regalano anche uno spettacolo che è gioia per gli occhi.I 5 gol rifilati allasono un segnale molto evidente che la squadra ha ancora voglia di far vedere quale sia la sua forza e che l’obiettivo è quello di vincerle tutte arrivando ai possibili 94 punti finali.Contro la Sampdoria Conte, non a caso, ha lasciato spazio a chi in questa stagione non ne aveva avuto: dentro dunque Ranocchia, D’Ambrosio (fuori più che altro per l’infortunio e per il Covid), Vecino, Gagliardini e Young con Lukaku tutto il match in panchina a favore di Sanchez che con una doppietta ha ben ripagato la fiducia.non solo per il fatto di poter dare fiato a Lukaku e Lautaro ma anche perché con 9 gol e 7 assist ha contribuito non poco alla fase realizzativa della squadra spesso aiutandola a dare la svolta a partita in corso.Prendiamo ad esempi. E’ ovvio che la pandemia ha creato una crisi economica importante e che anche il calcio deve cercare di superare.Succede che in un anno Barcellona e Real Madrid, già fortemente indebitate, peggiorano a tal punto la propria condizione da dover essere costrette a chiedere ai propri giocatori tagli del 70% dello stipendio., la FIGC vara nuove regole in cui sposta i termini temporali dei pagamenti di 6 mesi per permettere alle società di adempiere ai propri obblighi. Tutto questo perché? Perché il calcio post pandemia rischia di non sopravvivere. Ho ascoltato attentamente Guardiola, allenatore del City finalista di Champions, dire che non compreranno attaccanti perché la crisi è forte e globale.. A giudicare dai festeggiamenti in campo dopo la partita contro la Samp però il gruppo mi è sembrato tutto tranne che in crisi, teso e incazzato.Scusate tanto ma se all’Inter stanno così dalle altre parti come si sta?Alle volte mi allarmo ma poi mi rendo conto di molte cose e cerco di pesare chi dice cosa e mi tranquillizzo.. Decidete voi.è vero, come la stragrande maggioranza dei top club europei che si sono trovati a far fronte alla mancanza di un anno di ricavi.La situazione è grave ed è evidente ma sarebbe bello che chi deve informare lo facesse in maniera chiara, nitida ed equa.Il piano della riduzione dei costi è cosa acclarata (non solo all’Inter che comunque avrà i soldi dello scudetto e della Champions) e. In giro non ci sono più tanti PSG pronti a coprire d’oro chiunque e sarà interessante capire che piega prenderà la situazione.Intanto godiamoci la bellezza di questa Inter campione d’Italia in campo facendo anche da spettatori divertiti nella lotta delle altre per la Champions.