Futuro incerto per Samir Handanovic: l'Inter, infatti, aveva deciso di proseguire con il suo capitano per un altro anno. In stand-by, invece, i ragionamenti su un rinnovo per la stagione 2022-2023: se ne parlerà a fine anno, quando si valuterà il rendimento della prima parte della prossima stagione. Lo riporta Tuttosport.