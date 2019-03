Un nome nuovo che in realtà nuovo non è. L'inter continua nel suo percorso di programmazione della nuova stagione e guarda al mercato alla ricerca di giocatori giovani che possano rimpolpare e rinfrescare uno spogliatoio che ha bisogno di forze fresche. Soprattutto nel reparto degli esterni d'attacco il club nerazzurro ha individuato un nome già trattato la scorsa estate e che, ora, sta tornando clamorosamente di moda. Malcom.



IL NO ESTIVO - Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2018 il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio ha provato con forza a convincere il Bordeaux a cedere il gioiello brasiliano. Niente da fare, i limiti del Fair Play Finanziario imponevano al massimo un'offerta in prestito con diritto di riscatto che il club francese non poteva accettare. L'Inter virò su Politano e Keita e Malcom fu a un passo dalla Roma salvo poi scegliere il Barcellona.



NUOVA OFFERTA - Raramente utilizzato in stagione da Valverde, Malcom si è rivelato di fatto un'assicurazione sul possibile mancato ambientamento di Ousmane Dembelè. L'esterno francese è invece esploso e per Malcom gli spazi si sono ridotti all'osso. L'Inter ha riavviato i contatti con il suo agente e, secondo il Corriere dello Sport sta ora pensando di offrire al Barcellona un prestito con diritto di riscatto che però, a differenza della scorsa estate, potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di prestazioni, gol e rendimento. Un affare sfumato che ora torna con prepotenza in auge. L'Inter ci prova, Malcom ci spera, per lasciarsi alle spalle il flop delle scelte estive.