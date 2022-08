Nemmeno Lotito ai tempi di Carlo Tavecchio presidente della Figc. L'agenteè davvero ovunque, ma senza la smania di farsi notare come il presidente e patron della Lazio quando s'aggirava per il ritiro della nazionale azzurra indossando il giubbotto con la scritta “Italia”. E un segno immediato di questa differenza è nel fatto che su “Lotito ovunque” il web brulica dei meme che vennero prodotti nei giorni in cui esplose il caso. E invece. Quasi sempre caratterizzate da discutibile messa a fuoco. Come se fra i tanti suoi talenti vi fosse quello di appannare il teleobiettivo di chi provi a catturarne l'immagine. E di questa sua capacità di mascheramento fanno parte anche le mise e le pose dimesse che viaggiano per la rete e contribuiscono a cacciarlo nel. Su tutte, a : di spalle, insaccato dentro un paio di jeans laschi e una giacca scura un po' troppo serrata (forse quella della cresima), scarpe da ginnastica bianche e telefono cellulare appiccicato all'orecchio.Insomma,. È ovunque ma invisibile,. Materia e antimateria del calciomercato italiano da almeno un decennio a questa parte, con una capacità di districarsi fra il ruolo di agente di calciatori e quello di intermediario per conto dei club che è un ulteriore fronte di vaghezza. E magari capita anche a lui di chiedersi: «Che ci faccio qui?». Nel senso che. L'importante è esserci. E Busardò c'è. Sempre, Specie se sono coinvolte alcune società.Chiedete in giro di Busardò fra gli esperti di mercato e magari molti di loro, pavlovianamente, esclameranno: «!». Ma mica soltanto la Bergamasca Calcio, ci mancherebbe. Altri club hanno solidi rapporti con l'agente che si è legato alla(a sua volta assorbita nel 2019 da Creative Artists Agency, una multinazionale Usa che opera nel ramo Sport & Entertainment e da tempo civetta col mondo dei super-agenti). Per esempio la, che specie durante la gestione di Massimo Ferrero apriva ogni porta all'agente fuori fuoco. Ma anche ilai tempi di Preziosi era ben lieto di fare affari con lui. E a dire il vero pure la nuova proprietà americana del Grifone ha dovuto pagar dazio all'accoppiata Busardò-Trimboli con l': una delle mosse più catastrofiche e sconsiderate nella secolare storia del calcio italiano, ma senza che ciò possa essere addebitato agli agenti che l'hanno portato sulla panca rossoblu.Ma la società con cui ultimamente Busardò ha strutturato un solido rapporto è. Club per il quale Busardò non si limita certo a stazionare davanti alla reception. Anzi, nei mesi più recenti si sono ampiamente intensificati gli intrecci fra l'agente comasco e la società nerazzurra. Tra gli affari di fresca data c'è l'approdo di RobinE in questo mercato estivo la rosa interista si è arricchita di un ulteriore cliente dell'agente, Raoul. A dire il vero, non sempre le cose per i nerazzurri milanesi sono filate lisce negli affari mediati da Busardò. Per esempio, quando nelle scorse settimane il club nerazzurro trattava il difensore torinista, si diceva che la principale. Invece è andata a finire che – garantito – Bremer è diventato un calciatore della Juventus. Ma son cose che capitano, non può essere certo questo a fare incrinare un rapporto d'affari. Che infatti procede spedito e vede. Uno di quei casi in cui. Ma forse abbiamo idee démodé sul calciomercato. A ogni modo, ormai fra Busardò e il nerazzurro interista c'è quasi più consuetudine di quanta ve ne sia stata col nerazzurro bergamasco. Nei giorni scorsi gli è stata anche attribuita l'annessione del giovane. Ciò che lo ha portato a pubblicare una secca smentita , una vera rarità per un agente che ha fatto del low profile una caratteristica.E poi fra le tante società segnalate come particolarmente vicine a Busardò. Un rapporto che a un dato momento è stato talmente stretto da spingere qualcuno, nel mondo dell'informazione giallorossa, a chiedersi il perché di questa vicinanza . E a proposito di questa prossimità con la parte romanista della capitale c'è da raccontare un aneddoto, relativo al giorno in cui giunse a Roma il nuovo allenatore. Che approdato in città. Inviati, uno all'insaputa dell'altro, dal vicepresidente Mauro Baldissoni e dall'amministratore delegato Guido Fienga.Non sappiamo se si tratti di leggenda metropolitana (nella Roma calcistica ne circolano a quintali), ma un dato di fatto c'è: che nel frattempo Baldissoni e Fienga sono usciti dalla Roma mentre. E addirittura, se provate a cercare foto di Busardò su Google, vi si compone una galleria nella quale Giuffrida fa capolino a più riprese. Manco fossero separati alla nascita. E almeno il secondo desse qualche consulenza al primo in materia di abbigliamento e fotogenia. Gli farebbe un gran favore.