La Coppa d'Africa si sposta di 6 mesi: ufficiali le date, ecco quando inizia

AFP via Getty Images

Le date del CAF TotalEnergies AFCON Marocco 2025 sono:Partita inaugurale: domenica 21 dicembre 2025Partita finale: domenica 18 gennaio 2026Il presidente della CAF, il dottor, ha dichiarato: "Sono fiducioso che la CAF TotalEnergies AFCON Morocco 2025 avrà un grande successo e sarà la migliore AFCON nella storia di questa competizione. Sono anche impressionato dall'enorme crescita del calcio femminile in Africa e mi aspetto che il CAF TotalEnergies WAFCON Morocco 2024 abbia un immenso successo. L'annuncio delle date del CAF TotalEnergies AFCON Morocco 2025 ha richiesto molto più tempo del previsto, poiché ci sono state discussioni complesse e a volte impegnative con le varie parti interessate, alla luce degli ampi calendari delle partite internazionali e nazionali. La CAF si impegna a proteggere e promuovere gli interessi dei giocatori africani, che giocano in squadre di calcio in Europa e nel mondo. La CAF si impegna inoltre a costruire relazioni reciprocamente vantaggiose con l'ECA, la UEFA, le altre confederazioni calcistiche e la FIFA. Continueremo a fare progressi significativi nello sviluppo e nel garantire che il calcio africano sia competitivo a livello globale e tra i migliori al mondo. La CAF è grata al re Mohamed VI del Marocco, alla Fédération Royale Marocaine de Football ("FRMF"), al suo presidente Fouzi Lekjaa, al governo e al popolo del Marocco per aver ospitato il CAF TotalEnergies AFCON Morocco 2025 e il CAF TotalEnergies WAFCON Morocco 2024".

Il presidente della Fédération Royale Marocaine de Football,, ha dichiarato: "Ci auguriamo che il CAF TotalEnergies AFCON Morocco 2025 sia il miglior evento per onorare l'Africa e che il Marocco metta a disposizione le migliori condizioni per ospitare il resto dell'Africa e del mondo".