ANSA

La Coppa Italia sposta Sanremo: che intrigo tra Rai, Lega e Mediaset

42 minuti fa



La Rai sta pensando a una mossa drastica: spostare le date del Festival di Sanremo. Il motivo? La Coppa Italia.



SI CAMBIA - Nelle ultime ore era circolata la rabbia da parte dei vertici dell'azienda per la decisione, presa da Mediaset, dove va per l'appunto in onda la coppa, di calendarizzare i quarti di finale nella settimana della kermesse canora. Ora, secondo Adnkronos, in virtù della sovrapposizione, la Rai sta pensando di modificare le date del Festival di Sanremo 2025, il primo post Amadeus e con Carlo Conti alla conduzione.



LE DATE - Sanremo è in programma dal 4 all’8 febbraio 2025, i quarti di Coppa Italia, che potrebbero presentare gare come Milan-Roma e Inter-Napoli, sono state messe in calendario dal 4 al 6 febbraio 2025. Il primo a sollevare il problema era stato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, su Facebook: “Incredibile, calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025. La 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 dal 4 all’8 febbraio 2025. Date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?”.