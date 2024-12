La crisi del Monza passa anche da Maldini: per una big c’è ancora da aspettare

, precipitato all’ultimo posto della classifica di Serie A, passa anche dal rendimento tutt’altro che positivo di. Nel giro di poche settimane, infatti, il figlio d’arte è passato dall’essere un, con tanto di interesse mostrato da parte dei top club italiani, a un, che non riesce quasi mai a trovare la via del gol.– Nella sfida di campionato vinta dal Parma per 2-1, la prestazione negativa del trequartista classe 2001 - che si è divorato due gol clamorosi – ha fotografato perfettamente ilche sta vivendo lo stesso Maldini ad oggi. Dopo il grande inizio di stagione, il 23enne milanese non è più riuscito a incidere in campo. Le sue statistiche parlano, infatti, di solamentemessi a segno in 16 partite, a fronte di 1052 minuti disputati.

– Maldini, fino a poche settimane fa, era addirittura finito nel mirino di club come. Certo è che, con queste prestazioni, il figlio d’arteper giocare titolare in una grande squadra. Motivo per cui, ilin estate aveva deciso di cedere il giocatore al Monza a titolo definitivo.– Se da una parte Maldini sta faticando, dall’altra la sua squadra sta viaggiando su un. Le statistiche ci dicono, infatti, che i brianzoli occupano l’ultimo posto della classifica di Serie A a quota 10 punti. Il primo tempo giocato a Parma, sotto la nuova guida tecnica di, però, dà qualche speranza in ottica salvezza, anche se ci si aspetta unimmediato da parte del trequartista ex Milan.