Parma-Monza LIVE alle 15

AFP via Getty Images

è una delle due sfide che apre la 18esima giornata del campionato di Serie A. I crociati ospitano la formazione brianzola per un match che vale tanto in termini di lotta salvezza. I ragazzi di Pecchia sono chiamati a rialzarsi dopo il 5-0 subito per mezzo della Roma. Dall'altra parte c'è, invece, il Monza che, con il nuovo tecnico Bocchetti, cerca punti per risalire la classifica. Calcio d'inizio alle ore 15 al Tardini.Parma-MonzaSuzuki; Hainaut, Balogh, Leoni, Coulibaly; Sohm, Camara; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

Parma-Monza in diretta su DAZN

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Pereira; Ciurria, Caprari; Maldini. All. Bocchetti.