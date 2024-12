Immagina di essere un ragazzo di appena 18 anni, figlio di Firenze e della Curva Fiesole, col giglio cucito sul cuore (come recita un coro della tifoseria della) e di essere pronto ad esordire per la prima volta da titolare in una competizione europea con la maglia che ami da sempre. Ecco, siamo sicuri chesta vivendo con trepidazione le ore che lo separano dalla sfida tra, che si affronteranno giovedì al Franchi alle 18:45., in queste tre gare ho voluto suddividere il minutaggio. Toccherà anche a lui e lo vedremo all’opera". Aveva parlato così, dopo, Palladino del baby viola che, in realtà, avrebbe dovuto giocare proprio quella partita. Ma scendere in campo a una manciata di ore dalla vicenda Bove sarebbe stato difficile per chiunque.. Il figlio della Fiesole è pronto a prendere il suo posto in mezzo ai pali, una posizione che di solito ricopre un certoNiente male davvero.

- Chissà se avrà modo di chiedere qualche consiglio alla leggenda spagnola in vista dell'esordio europeo. Quel che è certo è che l'ultima volta è stato proprio De Gea a chiedere qualche dritta al classe 2006 prima della lotteria dei rigori contro la: "Contro la Puskássui rigori: vi rendete conto? Un campione del genere... È una persona ottima, ma soprattutto per com'è fuori". Giocare a fianco di un campione del genere fa sicuramente crescere, specialmente se sei un ragazzo talentuoso come Martinelli. In viola dall'età di 9 anni, il ragazzo di Bagno a Ripoli ha fin da subito stupito per le grandi qualità tra i pali, tanto da giocare spesso titolare in Primavera da sotto età e venendo più volte aggregato alla prima squadra da Vincenzo Italiano.

Martinelli ha recentemente rinnovato il suo contratto con la Fiorentina: per lui la maglia viola è più una seconda pelle. E da "vecchio" abbonato in curva vive con emozioni amplificate tutto ciò che riguarda lui e i suoi compagni., la dedica che Martinelli ha voluto fare al suo amico e compagno di viaggio Tommaso, dopo l'esordio assoluto di quest'ultimo quest'anno contro il Genoa.- Giovedì, invece, sarà la volta di Martinelli, che con la maglia della Fiorentina in campionato ha già avuto modo di esordire lo scorso anno contro, una sfida inutile ai fini della classifica. Contro il LASK, invece, avrà modo di mettersi in mostra in un palcoscenico europeo, in una partita di grande peso. Ma sotto quel ragazzone di 1 metro e 94 coi guantoni,