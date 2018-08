Ne hanno parlato immediatamente i diretti interessati, provando a dare un netto indirizzo a una questione che non accenna a placarsi., il maggior garante della numero 'Dieci' della Fiorentina;, il nuovo 'Dieci', quello di un presente viola che appare precario. " È giusto che sia finita sulle sue spalle - ha dichiarato l'attuale Club Manager della società toscana in conferenza stampa - perché farà divertire il pubblico", a cui lo stesso croato ha aggiunto: " Darò tutto per far vedere che la merito , è un onore, ma anche una responsabilità".- Una parte dei tifosi della Fiorentina, quando le prime maglie hanno iniziato a spuntare nei negozi ufficiali, è insorta: "". Una fazione che, numericamente, si presenta equa con quella che, di contro, vede in Pjaca il degno usufruitore della casacca più pregiata: "", "E a chi dovrebbe andare sennò?".- Federico Chiesa proseguirà con il numero che, fino a ora, ne ha caratterizzato la carriera.. Potenzialmente è un fenomeno, adesso è simbolo di una città calcistica che lo culla e lo ama. 'Fede' è il figlio di Firenze, quello che piace alle big ma che, in questa stagione, sarà la forza anteriore insieme a Pjaca e Simeone. Tutelato, però, da incoronamenti.- "Se segno alla Juventus non esulto? Non so", ha risposto il croato durante la propria presentazione, sibillino e senza sbilanciarsi. Sincero.. La tifoseria si è divisa, ora saranno le giocate a parlare. Difficile vederlo all'esordio contro la Sampdoria, essendo tornato martedì dalle vacanze post-Mondiale.