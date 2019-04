Dopo la decisione della Ligue 1 di anticipare l'orario di alcune partite per favorire il mercato cinese,filtrano mire espansionistiche destinate ad ampliare la cerchia di spettatori. Come riportato da Marca, in Liga si cercherà di esportare ladal prossimo anno, fino al 2026. Un affare che se concluso, varràa stagione per la RFEF (Real Federaciòn Espanola de Fùtbol).Se approvata dall'assemblea del 29 aprile, si tratterà di unacui parteciperanno le due prime classificate della Liga e e le finaliste della Copa del Rey.