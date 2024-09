La FIGC annuncia i nuovi allenatori con licenza UEFA A: ci sono Handanovic e Ribery, tutto l'elenco

Inter via Getty Images

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso oggi noti i nomi dei nuovi tecnici emersi dal, che nei giorni scorsi hanno superato gli esami necessari all'ottenimento dell'abilitazione. Tra di loro si leggono molti nomi noti, tra cuiNel lungo elenco, che contiene in totale 43 nuovi tecnici, si legge il nome di, ex portiere e capitano dell'Inter, che alla fina della stagione 2022/23 aveva appeso i guantoni al chiodo. Accanto a lui anche il nome di, ex fenomeno francese che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina e Salernitana, prima di ritirarsi dell'attività. E poi ancora l'ex Milan, l'ex Juve e Genoae l'ex Bologna

Con la licenza UEFA A potranno allenare tutte le formazioni giovanili, le squadre femminili fino alla Serie A e le prime squadre maschili fino alla Serie C.Questo l'elenco dei nuovi tecnici abilitati con licenza UEFA A: Pierpaolo Anelli, Luca Antonini, Roberto Barrea, Gaetano Berardi, Angelo Bognanni, Francesco Bolzoni, Gaspare Cacciola, Battista Carta, Stefano Cassani, Domenico Criscito, Angelo D'Angelo, Alessandro Diamanti, Giovanni Esposito, Lidia Fossati, Carlos Clay Franca, Michele Fucili, Luca Galimberti, Marcello Gazzola, Claudia Ghitti, Samir Handanovic, Davide Lanzafame, Roberto Mantuano, Massimiliano Marchio, Daniele Marinelli, Lino Marzorati, Alessandro Parisi, Daniel Pavlovic, Manolo Pestrin, Mauro Petrosino*, Valerio Pignataro*, Gianmarco Pioli, Rosalia Pipitone, Francesco Pisano, Massimo Pizzulli, Nicola Polverini, Frank Ribery, Vincenzo Rispoli, Marco Sangermani, Juri Tamburini, Nazzareno Tarantino, Francesco Valiani, Vittorio Vona e Matteo Zago.

* Avevano frequentato un precedente corso