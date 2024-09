San Siro, Sala risponde a Barbara Berlusconi: "Se ha idee, si faccia sentire con Inter e Milan"

Getty Images for Beaver Lake Pictures

Nella giornata di ieri, in seguito all’incontro fra il Comune di Milano – nella persona del primo cittadino Beppe– e le societàe Milan, con conseguente decisione di abbandonare la strada della ristrutturazione di San Siro per concentrarsi su uno stadio comune nella stessa area,(nonché figlia del compianto Silvio, ex presidente), simbolo di modernità, innovazione e che ha sempre precorso i tempi. Una commedia all'italiana vera e propria fatta appositamente per non decidere nulla. Sono stati persi mesi per constatare l'ovvio: cioè il fatto che San Siro non è di fatto ristrutturabile, perché gli eventuali costi sono insostenibili e molto lontani dalla cifra che era stata presentata. Siamo tornati alla proposta del 2019.".

Nella giornata di oggi, non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Milanoche, durante un evento pubblico, ha così commentato: “. Fare il sindaco di Milano è un un lavoro di grande solitudine. Sullo stadio farò rispettare ciò che ha deciso il Consiglio comunale e invito tutti a non fare finta di dimenticarsi di ciò che la politica ha già approfondito”.

