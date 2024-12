Getty Images

La Fiorentina ha scelto Folorunsho: le idee sulla formula per convincere il Napoli

Federico Targetti

22 minuti fa



Dopo una prima parte di stagione ai margini, Michael Folorunsho può tornare protagonista in Serie A: a volerlo è la Fiorentina, che stando a quanto riporta Violanews lo ha messo in cima alla propria lista degli acquisti per gennaio anche in conseguenza dell'indisponibilità di Edoardo Bove.



L'idea dei viola, dopo che sono precipitate le quote dello scambio Biraghi-Spinazzola e con Quarta, altro nome in orbita azzurra, destinato al ritorno al River Plate, sarebbe quella di operare attraverso un prestito con obbligo di riscatto, magari condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi nella seconda parte di campionato. Il Napoli, ovviamente, preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Per Folorunsho appena 111 minuti in stagione, 7 presenze in tutte le competizioni di cui solo una dall'inizio. Tutt'altra cosa rispetto al 2023/24 vissuto da protagonista con la maglia del Verona.