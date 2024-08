La Fiorentina ora libera Nico Gonzalez verso la Juventus: si punta a chiudere entro il weekend

L'idea era quella, e con un po' di pazienza e un po' di fatica sta andando tutto a dama:da Motta entro l'esordio in campionato contro il Como.Se per l'olandese era una questione di soldi (), per l'argentino serviva solo aspettare che il domino degli attaccanti tra il Genoa, la Fiorentina e i bianconeri partisse.Tutti gli incastri si stanno compiendo.

Il prestito oneroso con obbligo di riscatto che dovrebbe portare. A Torino l'attaccante guadagnerebbe 3,5 milioni di euro a stagione. Con Gudmundsson in arrivo a Firenze, le tempistiche sono mature per chiudere entro la fine della settimana.