La Juventus alza l'offerta per Koopmeiners: è vicinissima alla richiesta iniziale

Lavuole stringere i tempi per: il grande obiettivo di Cristiano Giuntoli per la trequarti bianconera è ormai fuori dalla rosa dell'Atalanta e aspetta solo di raggiungere Torino, ma serve soddisfare le richieste della Dea, da sempre ferma sui 60 milioni di valutazione.Per Koopmeiners la Juventus ha prima offerto 50 milioni, poi 55 composti da 50 milioni di parte fissa più 5 di bonus. La cifra poteva essere sufficiente con un po' di pazienza, ma a quanto pare c'è la necessità di avere l'olandese in tempo per la prima di campionato, prevista lunedì 19 agosto contro il Como.La sensazione è che questa accelerata possa essere sufficiente a mettere la parola fine alla telenovela che va avanti in crescendo da marzo.

