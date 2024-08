GETTY

Continuano ad essere ore molto calde in casain chiave mercato. E con unche sembra essere sempre più in uscita, i viola scommettono sulla qualità, caratteristica che è mancata in maniera piuttosto evidente in queste primissime uscite stagionali. E i colleghi di Sky riferiscono di un interesse molto concreto per- Classe 2003,Nel 2023 è stato inserito nella lista dei 25 finalisti del Golden Boy da wild card. Lo scorso anno ha messo insieme 38 presenze condite da 6 reti.

- Un colpo per il presente e per il futuro. Per la Fiorentina si tratterebbe di un elemento ideale da inserire sulla trequarti alle spalle di Kean ma, chiaramente, quella di Baturina sarebbe un'operazione dispendiosa.Le società stanno parlando ed è possibile che la viola acceleri nel corso delle prossime ore, quelle che portano alla chiusura della sessione estiva. Un elemento che potrebbe però mettersi d'intralcio è la qualificazione dei croati alla prossima Champions League. La Dinamo infatti si è sbarazzata con un comodo 5-0 sui 180' del Qarabag, risultato questo che ha spalancato loro le porte del girone unico della nuova Champions. Con la qualificazione arrivano anche i fondi Uefa, che potrebbero spingere il club a tenere ancora per un anno il proprio gioiellino e per metterlo in mostra nel nuovo torneo.