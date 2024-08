Adli ha detto sì alla Fiorentina: non si allena col Milan, visite mediche nelle prossime ore

, nonostante la sua idea iniziale fosse di rimanere in rossonero anche da riserva, come è quasi sempre stato dal suo arrivo dal Bordeaux a questa parte. Il centrocampista, che nel tempo è stato arretrato da trequartista a mediano,e nelle prossime ore raggiungerà la Toscana per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.Su di lui c'era anche il Marsiglia, ma i viola sono stati più veloci non avendo bisogno di cedere prima di comprare:, che oggi non si allena con la squadra di Paulo Fonseca proprio per via della fumata bianca con la Fiorentina.

Quello del centrocampista era uno dei ruoli che Palladino aveva indicato come bisognosi di rinforzi nella rosa della Fiorentina. In realtà aveva parlato di "centrocampista di sostanza" dopo l'andata dei playoff di Conference League di giovedì scorso, ma la permanenza di Amrabat potrebbe tenere riempita quella casella dato che il Napoli ha chiuso per McTominay.