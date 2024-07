Getty Images

La Fiorentina vira con forza su Colpani. Trovata la formula giusta, si tratta sulle cifre col Monza

un' ora fa



Dopo l'arrivo di Pongracic a Firenze, che ha svolto questa mattina le visite con la sua nuova squadra, la Fiorentina è pronta a mettere a segno altri colpi per riuscire a regalare a Raffaele Palladino una squadra competitiva. E in questo senso il reparto che ha maggiormente bisogno di essere puntellato è quello di centrocampo, dopo i tanti addii occorsi a fine stagione. Ecco perché i viola sono pronti a tornare alla carica per un pupillo del nuovo tecnico: Andrea Colpani.



VIRATA - Stando a quanto scrive il QS, il board gigliato è tornato con forza sul fantasista del Monza, che Palladino conosce alla perfezione. La Fiorentina, si legge, sta cercando la cifra giusta per riuscire a strappare il gioiellino dalle mani di Galliani. La formula buona dovrebbe essere la stessa che ha portato Di Gregorio alla Juventus: un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Per il quotidiano i viola potrebbero spingersi ad una cifra di circa 5 milioni per il prestito a cui andrebbe aggiunto un riscatto da circa 13.