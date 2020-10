Il mercato infatti si è sviluppato proprio in questa maniera: uno scambio portante come quello Arthur-Pjanic, poi tre formule di prestito che han permesso i colpi McKennie, Morata e Chiesa, considerando come Kulusevski fosse già stato preso a gennaio., archiviato il limite del 30 giugno poi per la Juve è stato tempo solo di risoluzioni di contratto sanguinose (Higuain molto più di Matuidi) e prestiti (ben sette cui aggiungere quello di Mandragora riacquistato sabato) che permettono di fare spazio in organico e nel monte ingaggi ma rimandano sostanzialmente il problema.l'unica eccezione era stata prevista per il centravanti con un extrabudget che doveva in ogni caso restare entro lo spazio lasciato libero da Higuain (14-15 milioni lordi). Poi l'evoluzione dei casi Dzeko e Suarez hanno anche annullato la possibile eccezione.Il vero colpo forse resta, a lui il compito di farlo rendere al meglio. Poi sono arrivatiin mediana, mentreal netto delle dichiarazioni resta un ripiego rispetto agli obiettivi principali.Gli ultimi tre colpi, nello specifico, incideranno appena per 17,5 milioni in questa stagione, ottima soluzione. Anche se già corre il contatore in futuro, perché poi tra riscatti e bonus, se la Juve dovesse renderli tutti acquisti a titolo definitivo, potrebbe spenderne altri 127,5.ingaggi risparmiati almeno in gran parte ma minusvalenze pesanti. E(accordo biennale, 2 milioni più 2 di bonus e opzione di riscatto fissata a quaota 16),(1,5-2 milioni),– Solo campo e risultati potranno dire se effettivamente la Juve oltre a essere più giovane e meno costosa (in termini di ingaggi), possa essere anche più forte e competitiva.che la Juve sperava potesse essere Emerson Palmieri senza riuscire a trovare in tempo un accordo col Chelsea per lui o magari Marcos Alonso (proposto a più riprese negli ultimi giorninonostante sia Chiesa che Kulusevski possano essere considerati senza problemi degli attaccanti aggiunti anche se non dei centravanti.