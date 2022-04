Due episodi in una settimana, con interpretazioni diverse.domenica scorsa, con il contatto Bastoni-Zakaria nei minuti iniziali del secondo tempo di Juventus-Inter e il rigore non assegnato., con il gol di Pellegrini annullato per deviazione involontaria di gomito di Rabiot. In entrambi i casi sono assenti filmati nitidi, ma si è deciso di non intervenire in un caso e di intervenire nell’altro. Rabiot, che dopo il derby d'Italia a veva attaccato l'arbitro Irrati sui social , non ha perso l'occasione per esprimere la sua frustrazione anche dopo il match di sabato sera, sempre su Instagram: "Sto ancora cercando di capire??", doppio punto interrogativo e due faccette: una dubbiosa, l’altra che ride.che dopo la partita ha spento sul nascere ogni tipo di polemica arbitrale con due semplici parole: "Niente alibi", ma secondo Tuttosport al di là delle smentite di rito c'è un po' di fastidio per l'operato della tecnologia.. E non tutte hanno tolto i dubbi.